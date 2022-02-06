Вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

В России вступил в силу закон, предусматривающий наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов-рецидивистов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом он отметил, что существует ещё много пробелов в законодательстве и работу по их устранению необходимо продолжать.

Спикер нижней палаты российского парламента указал, что суды нередко назначают педофилам чрезмерно мягкое наказание. В связи с этим он попросил Генпрокуратуру проанализировать правоприменительную практику по данному вопросу.

Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве, — написал Володин.

Закон о пожизненном сроке для педофилов президент Владимир Путин подписал 28 января. Он распространяется на педофилов-рецидивистов, а также на тех, кто совершил насильственные действия над двумя или более несовершеннолетними лицами.

Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова предложила полностью запретить педофилам доступ в Интернет. Она пояснила, что Сеть является возможным инструментом для совершения преступления, поэтому возможность пользоваться ею необходимо ограничить.