«Встречайте, суки, папу»: Путин выслушал стих о «бомберах» Выпускник военного вуза зачитал Путину стих со словами «встречайте, суки, папу»

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений

Выпускник российского военного института зачитал президенту Владимиру Путину свое стихотворение, повторив в нем слова погибшего бойца ЧВК «Вагнер», героя России посмертно подполковника Александра Антонова «встречайте, суки, папу». Молодой человек подчеркнул, что погибший военный навсегда останется в памяти. Видео с выступлением военнослужащего было опубликовано в Telegram-канале пула Кремля.

Бомберы мы, свое предназначение помним. И с боевого курса не свернем! Когда огонь зениток встретил залпом, когда подбит и кровь течет с лица, ну что же, встречайте, суки, папу! Бомбер работу будет делать до конца, — зачитал выпускник в лицо Путину.

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В свою очередь российский лидер заявил, что мертвый подполковник ЧВК повторил подвиг времен Великой Отечественной войны.

Александр Антонов, командир Су-24М, фронтового бомбардировщика, погиб вместе со штурманом Владимиром Никишиным в декабре 2022 года под Артемовском. В самолет попала ракета ВСУ. Последними словами бойца ЧВК были: «Встречайте, суки, папу». После этого он был награжден орденом Героя России посмертно.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в стихотворной форме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав того клоуном и предсказав, что глава государства «сгинет в неволе, жизнь позорную влача». В одном из четверостиший Кадырова также отмечается, что Зеленскому «плевать на Украину», которая рискует «сгнить» под Новый год.