Вставшие на учёт 15 лет назад инвалиды могут получить жильё к 2025 году

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 декабря разработать график реализации мероприятий, направленных на обеспечение жильём к 2025 году инвалидов, вставших на учёт до 1 января 2005 года.

Как гласит сообщение на сайте Кремля, правительству также поручено до 10 декабря включить указанные мероприятия в национальный проект «Жильё и городская среда» и до 25 декабря представить предложения об увеличении объёма их финансирования за счёт ассигнований из федерального бюджета.

Кроме того, до 30 марта 2021 года кабмин должен предложить механизм обеспечения жильём инвалидов и семей с детьми с ограниченными возможностями, которые встали на учёт после 1 января 2005 года. Также Путин распорядился создать единую систему учёта инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые нуждаются в переезде. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 25 декабря 2020 года.

Как передавал NEWS.ru, Путин на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» 13 ноября заявил, что к 2025 году в России должна увеличиться вдвое доля трудоустроенных инвалидов.