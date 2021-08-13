«Вспышку прохлопали»: разлив нефти в Чёрном море сравнили с ЧП в Норильске

Поведение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после разлива нефти в Чёрном море можно сравнить с реакцией «Норильского никеля» во время экологической катастрофы в Норильске. Об этом NEWS.ru рассказал активист «Экологической вахты по Северному Кавказу» Евгений Витишко.

И в Норильске стояли, пока всё текло, никто ничего не сделал, и здесь на судне люди должны были наблюдать, как это всё вытекает. Может же вытечь несколько граммов, а может — несколько тонн, как и произошло. Когда ты сидишь и сделать ничего не можешь, а из трубы течёт, необходимо сразу принимать меры. Я считаю, что да, вспышку прохлопали, масштабы не оценили и [необходимое] количество средств ликвидации не было задействовано, что и привело к большому загрязнению территории и дальнейшей деградации экосистемы, — сказал он.

По его словам, таких серьёзных экологических катастроф на объектах КТК раньше не было, такое крупное ЧП произошло впервые. При этом нельзя обвинить в произошедшем владельцев греческого танкера, в котором произошла протечка, так как безопасность должен был обеспечить именно консорциум.

В целом они вспышку прохлопали. То ли погодные условия, то ли само количество разлитого топлива не позволило им сразу локализовать, поэтому они обманули, продекларировали сначала 200 кв. м, потом это всё ушло. Прохлопали все, — добавил эксперт.

По его словам, все компании, загрязняющие окружающую среду, преуменьшают масштабы произошедшего, и «КТК здесь не сделал того, что не сделала бы „Роснефть“ или „Транснефть“».

Они, может, рано отчитались о ликвидации последствий разлива и не оценили масштаб, который фактически произошёл. Компания Дерипаски же тоже, по сути, не призналась в том объёме загрязнений, который был, — заключил эколог.

7 августа в порту Новороссийска (40 км от Анапы) произошёл залповый выброс нефти. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Подрядчиком КТК в черноморской гавани выступает АО «Транснефть-Сервис» — дочерняя структура контролируемой государством компании «Транснефть».

11 августа в Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше, чем заявлялось изначально. Так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров. Учёные совместно со специалистами Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, нежели об этом сообщалось в день инцидента.

Руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков заявил, что в ликвидации последствий счёт идёт на минуты.