«Вспомнил молитвы»: Пьеха рассказал об эмоциях после теракта в «Крокусе» Пьеха признался, что испытывает ужас и опустошение после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Пьеха

Теракт в «Крокус Сити Холле», унесший, по последним данным, жизни 140 человек, не вызывает ничего, кроме ужаса, страха и опустошения, заявил певец Стас Пьеха в студии «Русского Радио» на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Пьеха вспомнил молитвы, посетив мемориал у стен концертного зала.

Не могут сразу быть какие-то эмоции, кроме ужаса. Это надо прожить, это должно как-то уложиться во мне. Я до сих пор не понимаю, что я ощущаю. Кроме оцепенения и ужаса — ничего. Я пытаюсь представить, что происходило [в «Крокусе»]. Когда [я узнал], что друзья друзей оказались погибшими [в теракте], [я ощутил] еще больше страха и опустошения от этого события, — признался артист.

Пьеха отметил, что его многое связывает с концертной площадкой, на которой произошел теракт, но первое, о чем он думает, — это людские жизни и трагедии. Он поделился, что 26 марта приехал к мемориалу и прочитал все пожелания, которые оставили неравнодушные люди. Артист поделился, что много думает о тех, кто потерял в теракте близких, родных и друзей.

У нас у близкой подруги муж выбежал, думал, что жена вместе с ним выбегает, а жена осталась там, и на следующий день ее нашли мертвой. Об этих людях я вчера думал и не мог представить, каково им сейчас со всем этим живется. Я даже молитвы вспомнил, хотя давно этого не делал, — рассказал Пьеха.

Ранее подростки, которые работали в гардеробе «Крокус Сити Холла» в день теракта, после приема в Госдуме рассказали о реакции родителей на случившееся. Двое из них, Артемий Филимонов и Ислам Халилов, признались, что родители гордятся их поступком.