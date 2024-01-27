Всплыли детали об аресте имущества Блиновской «Светский хроник»: у Блиновской арестовали земельный участок в Ялте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Светский хроник» опубликовал реестр обеспечительных мер, где указана недвижимость блогера Елены Блиновской, оформленная на ее ИП. Согласно этому документу, под арест подпали четыре объекта: земельный участок в Ялте, машино-место и подсобное помещение на Серпуховском Валу в Москве, а также автомобиль Bentley Continental.

На перечисленное имущество наложен запрет отчуждения — Блиновская не сможет его продать. О том, что у Блиновской арестовали как у физлица, узнать невозможно.

Ранее адвокат Наталья Сальникова подала апелляцию на решение суда отправить Блиновскую в СИЗО на три месяца. Юрист рассказала, что сейчас Блиновская находится с другими обвиняемыми в экономических преступлениях.

До этого адвокат сообщила, что Блиновская может объявить себя банкротом, так как у нее нет возможности погасить налоговый долг. Сальникова объяснила невозможность уплатить задолженность тем, что на имущество и средства блогера наложен арест.

Ранее адвокат Леонид Ольшанский предположил, что у Блиновской мало шансов выйти на свободу. Он пояснил, что дело «королевы марафонов» носит воспитательный характер.