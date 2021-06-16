Вслед за Москвой: в Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения

https://static.news.ru/photo/687c196c-cf38-11eb-89eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга на фоне подъёма заболеваемости коронавирусом с 17 июня ужесточили ограничения. Об этом пишут РИА Новости.

Теперь в городе запрещена работа досуговых заведений, кроме аквапарков, кинотеатров и фитнес-центров. Под запретом также развлекательные мероприятия, в том числе закрываются фуд-корты и детские комнаты, а кинотеатры должны быть заполнены только наполовину.

Ресторанам также запрещено работать в период с двух до шести утра. Исключения составляют только заказы навынос и доставка. Помимо этого, отменён «Бал медалистов».

На фоне резкого роста новых случаев COVID-19 в Москве столичный градоначальник Сергей Собянин принял решение сделать нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. На всю страну эти меры не распространяются.

Ранее представители туриндустрии выразили обеспокоенность противоэпидемическими мерами властей, призванными остановить очередную волну заболеваемости COVID-19 в Москве, Петербурге и других популярных направлениях внутреннего туризма.