Вслед за Москвой: в Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения

Власти Санкт-Петербурга на фоне подъёма заболеваемости коронавирусом с 17 июня ужесточили ограничения. Об этом пишут РИА Новости.
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Ресторанам также запрещено работать в период с двух до шести утра. Исключения составляют только заказы навынос и доставка. Помимо этого, отменён «Бал медалистов».
На фоне резкого роста новых случаев COVID-19 в Москве столичный градоначальник Сергей Собянин принял решение сделать нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. На всю страну эти меры не распространяются.
Ранее представители туриндустрии выразили обеспокоенность противоэпидемическими мерами властей, призванными остановить очередную волну заболеваемости COVID-19 в Москве, Петербурге и других популярных направлениях внутреннего туризма.