Вскрылся скандал Володина с депутатами-антиваксерами в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число заболевших коронавирусом в нижней палате парламента России постоянно увеличивается. Хотя депутатов просили пройти вакцинацию, многие до сих пор отказываются это сделать. Об этом пишет URA.RU.

По словам Володина, он неоднократно призывал людей сделать прививки. Его поддержал председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, который предложил не пускать на заседания комитета непривившихся. Инициативу одобрили ЛДПР и «Единая Россия». При этом КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» потребовали дополнительно обсудить этот вопрос.

Пускай сами определяются, что выбирать, иначе эффективно выполнять свои полномочия они не могут, — заявил Володин.

Он добавил, что депутаты обязаны иметь антитела. Известно, что за время пандемии от коронавируса скончались четыре депутата Государственной думы.

Ранее стало известно, что в парламенте готовятся к введению в России обязательной вакцинации. В скором времени необходимые поправки в законодательство внесут на рассмотрение парламентариев, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.