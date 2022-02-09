Вскрылись неожиданные детали биографии читавшей Хармса учительницы

Читавшая на уроке стихи Введенского и Хармса в петербургской гимназии учительница Серафима Сапрыкина взяла себе другое имя и скрыла судимость. Об этом узнал Telegram-канал Shot, опубликовавший соответствующие документы.

В них говорится, что Серафима Сапрыкина на самом деле является Казимовой Симой Чингизовной. А в 2008 году она была осуждена в Волгограде Краснооктябрьским районным судом на два года условно за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2013 году педагог сменила фамилию и имя и переехала в Петербург. Паспорт с новыми установочными данными, согласно документу, Серафима Сапрыкина получила в 20216 году и с этого е года стала работать сотрудником Русского фонда в Академии наук, а также преподавать в школе и гимназии.

У опального педагога — недюжинное высшее образование: Кубанский госуниверситет и магистратура в СПбГУ по специальности «религиозная философия».

Согласно данным издания, сама Серафима Сапрыкина уверяет, что «взяла псевдоним», потому что ей было бы сложно работать с отчеством «Чингизовна», поэтому взяла фамилию мужа и сменила отчество. Наличие судимости, о которой идёт речь, учитель фольклористики и культурологии полностью отрицает, говоря, что она бы с ней никуда не устроилась.

Сапрыкина предположила, что всё это — козни её бывшего мужа и всё это — враньё.

Меня звали Хатима Хадуева. Я сменила имя на Сима Казимова, а потом сменила на Варлену Франциско. Какое это имеет отношение к делу? — заявила изданию учительница.

Ранее сообщалось, что в Сети продолжают обсуждать историю учительницы Серафимы Сапрыкиной из Санкт-Петербурга, которую уволили за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского. Руководству гимназии якобы не понравилось, что педагог решила прочитать ученикам стихи «врагов народа».