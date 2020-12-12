Вшивать GPS-маячки в портфели школьников предложили в России

https://static.news.ru/photo/cbb28b22-3dd6-11eb-a69d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Меры для облегчения поиска пропавших людей предложили принять в Общероссийском народном фронте. В том числе создать единую базу пропавших и снабдить школьников устройствами отслеживания перемещений.

ГД РФ 9 декабря приняла закон, обязывающий больницы оповещать правоохранительные органы о всех пациентах, которые по состоянию здоровья или из-за других причин не могут сообщить данные о своей личности. В ОНФ закон поддержали, но отметили, что необходимо разработать эффективный инструментарий и для деятельности поисково-спасательных отрядов, пишет «Парламентская газета».

Самое главное впереди — создание единой базы, обеспечение её работы на всероссийском уровне, гарантия включения в базу сведений о неизвестных пациентах, неопознанных тел и лиц, захороненных за государственный счёт. Не менее важна доступность данных для полиции, для родственников пропавших и для добровольцев, — сказал координатор проекта ОНФ «Поиск» Григорий Сергеев.

По словам Сергеева, ежегодно в России пропадает более 180 тысяч человек, из них 20–25 тысяч так и не находят. Свыше 80% из них находятся в медучреждениях, в морге в статусе неизвестных либо похоронены в этом же качестве, добавил эксперт.

Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев считает, что создание базы необходимо связать с поручением Владимира Путина о разработке банка генетических данных. Он отметил, что база генетической информации поможет распознать пропавших без вести участников Великой Отечественной войны, чьи останки обнаруживаются во время экспедиций и 90% из которых остаются неопознанными.

Как отмечает издание, в ГД также готовят ко второму чтению законопроект о праве полицейских оперативно использовать геолокационные данные телефонов для поиска пропавших, при этом для поиска пропавших детей их уже используют. Бикбаев добавил, что в некоторых регионах, например, в Екатеринбурге, для дополнительной безопасности стали вшивать GPS-маячки в портфели учащихся.

Ведь телефон может быть утрачен или находиться не у владельца, поэтому в регионе решили вшивать в ранцы датчики, которые тоже дают сигнал по геолокации, — отметил парламентарий.

Как писал NEWS.ru, в ноябре пропавший семилетний мальчик, которого искали с 28 сентября, нашёлся живым во Владимирской области. Савелий Роговцев, проживающий в селе Горки Камешковского района, не вернулся домой из школы, его искали почти два месяца. Мальчика нашли в 19 км от дома.