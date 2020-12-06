ВШЭ зафиксировала у россиян рост глубинной гражданской активности

https://static.news.ru/photo/3080a08a-3859-11eb-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Социологи Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) выяснили, что на фоне пандемии коронавируса и других глобальных вызовов россияне стали больше верить в себя и в возможность проявить гражданскую активность.

Таковы результаты опроса среди более шести тысяч граждан страны в возрасте от 15 до 72 лет из 59 регионов, сообщает РБК. Исследование показало, что 30% россиян верят, что смогут изменить жизнь к лучшему. В 2016 году таковых было только 22%. Показатель вырос, хотя сократилась доля среднего класса, отличительной особенностью которого считается именно уверенностью в собственных силах.

Также социологи выявили рост глубинной гражданской активности. Так, об уверенности в возможности повлиять на происходящее в своём городе или селе заявили 13% респондентов, что на 5% больше, чем в 2016 году. В ситуации с микрорайонами и деревнями доля таких россиян выросла с 13 до 18%. В возможность изменений на работе, в доме или во дворе верят по 45% опрошенных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государства в будущем могут сменить другие формы социальной организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Политик подчеркнул, что сила государства проявляется не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности. Хотя Путин убеждён, что в настоящее время роль и значение государства важны.