ВШЭ расторгла договор с преподавателем после ареста из-за протестов

https://static.news.ru/photo/867c93a4-64f0-11eb-9597-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Арестованная преподавательница Высшей школы экономики Анна Велликок не работала в учебном заведении по трудовому договору. Она должна была провести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля у студентов магистратуры в рамках гражданско-правового договора.

Преподавательница была арестована на 14 суток и сделать этого не сможет, сообщили в пресс-службе ВШЭ. В связи с её арестом вуз в одностороннем порядке принял решение о расторжении договора ГПХ, потому что перенести её занятия не представляется возможным из-за «интенсивного учебного плана».

Анна Велликок не является штатным работником НИУ ВШЭ, не имела трудового договора, то есть привлекалась университетом по гражданско-правовому договору для чтения краткого курса в магистратуре, — уточнили в ВШЭ.

Её договор был рассчитан на один модуль, пишет РИА Новости. Несмотря на отсутствие этого конкретного преподавателя, университет сообщил, что его обязательства перед студентами будут выполнены.

31 января в крупных российских городах, включая Москву, прошли несогласованные акции протеста. Ранее NEWS.ru писал, что кандидат на пост главы Екатеринбурга Сергей Тиунов был арестован Верхне-Исетским районным судом Екатеринбурга на 30 суток за участие в несогласованной акции.