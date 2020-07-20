ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

https://static.news.ru/photo/d71e26ca-ca8a-11ea-a0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya /Global Look Press

Высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое многие сочли оправданием терроризма, получит правовую оценку вуза.

Об этом заявил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. Ранее Гусейнов согласился с мнением писательницы Сьюзен Зонтаг, назвавшей захват заложников на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа».

Слова писательницы привела журналистка Анна Наринская в своём Facebook. Пользователи соцсети восприняли их, а также комментарий Гусейнова как оправдание терроризма. Публикация, под которой развернулась дискуссия, была удалена. Позже профессор на своей странице написал о том, что объяснение происхождения терроризма не является его оправданием.

Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то университет его проанализирует и даст ему правовую оценку, — цитирует агентство Лаврова.

По его словам, НИУ ВШЭ считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов. Лавров добавил, что такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства, нельзя оправдать ничем и это позиция всего цивилизованного общества, а не только вуза.

29 октября 2019 года Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык «убогим». Кроме того, он возмутился отсутствием в московских киосках иностранной прессы. Также он выразил удивление относительно россиян, живущих на Украине и при этом отказывающихся учить «мову». Сам пост профессора был удалён. Причиной послужило нарушение правил сообщества Facebook. Гусейнов, в свою очередь, отказался извиняться за его написание. Объяснил он это тем, что не несёт ответственности за непонимание людьми сути его высказывания, писал NEWS.ru.