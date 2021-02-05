Всероссийскую перепись населения перенесли на осень

https://static.news.ru/photo/de85dee2-67a3-11eb-ac64-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Всероссийскую перепись населения с апреля перенесли на сентябрь. Предполагается, что к тому времени ситуация с пандемией коронавирусной инфекции стабилизируется. Об этом сообщает Росстат.

Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести её в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства, — рассказал журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Он уточнил, что пока ситуация с пандемией коронавируса остаётся неясной. Уже фиксируются значительные улучшения эпидемиологической обстановки, однако полноценно говорить об этом можно будет после того, как большая часть населения страны пройдёт через вакцинацию.

Что касается сроков, то тут Смелов отметил, что соответствующее распоряжение правительства может появиться уже в течение месяца. В сообщении Росстата подчёркивается, что стабилизация ситуации с заболеваемостью должна улучшиться в стране к сентябрю 2021 года.

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи в наиболее безопасный период, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в сентябре сохраняются наиболее комфортные условия для переписчиков. Кроме того, в это время не отмечается роста простудных заболеваний.

Предварительные данные переписи будут опубликованы в начале 2022 года и будут публиковаться в течение года по мере обработки информации. Окончательные результаты переписи будут опубликованы в 2023 году, передаёт ПРАЙМ.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Росстата Павел Малков заявил, что Всероссийская перепись населения впервые пройдёт с использованием технологии «больших данных» (big data). По его словам, это будет эксперимент.