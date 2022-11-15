Жители 87 регионов России написали военно-патриотический диктант. Это мероприятие приобрело поистине всероссийский масштаб. Количество участников, принявших очное участие в акции, составило более 100 тысяч человек.
В качестве организатора акции выступил Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Также в мероприятии были задействованы партнерские организации — ДОСААФ, российское общество «Знание», Юнармия.
Диктант был посвящен истории России, ее героям и полководцам, военным победам, а также современной геополитической ситуации. В отдельную категорию были вынесены памятники, государственные символы, традиции народов России, достижения в науке, искусстве и спорте.
Самые яркие фото с военно-патриотического диктанта в Москве, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Телеведущая Юлия Барановская во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Телеведущая Юлия Барановская во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Телеведущая Юлия Барановская и первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Телеведущая Юлия Барановская и первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Телеведущая Юлия Барановская и первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Телеведущая Юлия Барановская и первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военно-патриотический диктант в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия. Москва. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу во время первой Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант»