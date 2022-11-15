Тысячи участников: как военно-патриотический диктант стал всероссийским

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военно-патриотический диктант в Москве

Жители 87 регионов России написали военно-патриотический диктант. Это мероприятие приобрело поистине всероссийский масштаб. Количество участников, принявших очное участие в акции, составило более 100 тысяч человек.

В качестве организатора акции выступил Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Также в мероприятии были задействованы партнерские организации — ДОСААФ, российское общество «Знание», Юнармия.

Диктант был посвящен истории России, ее героям и полководцам, военным победам, а также современной геополитической ситуации. В отдельную категорию были вынесены памятники, государственные символы, традиции народов России, достижения в науке, искусстве и спорте.

Самые яркие фото с военно-патриотического диктанта в Москве, — в фотогалерее NEWS.ru.