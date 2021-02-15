Всероссийские проверочные работы стартуют с середины марта

https://static.news.ru/photo/bbc6b7c8-6f69-11eb-bea9-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В 2021 году всероссийские проверочные работы в школьных образовательных учреждениях начнутся 15 марта. Предполагается, что их проведение завершится 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.

Планируется, что ученики с четвёртого по восьмой класс напишут работы в штатном режиме. При этом у 10-х и 11-х классов работы пройдут в другие даты в режиме апробации — с 1 по 26 марта, передаёт телеканал «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство просвещения будет делать всё, чтобы дистанционное обучение в школах не повлияло на результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Басюк в ходе рабочей поездки в Пермский край. По его словам, сейчас во всех регионах школьники учатся очно благодаря нормализации эпидемиологической обстановки. На март власти запланировали провести оценку знаний учеников школ.

До этого сообщалось, что выпускники школ, которые не смогут набрать минимально необходимое количество баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, будут повторно проходить аттестацию в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в сентябре. Основной период ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

Основной период ГВЭ запланирован с 25 мая по 10 июня. Кроме этого, 13 и 17 июля экзамен по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие главный срок по болезни или по другой уважительной причине.