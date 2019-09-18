https://static.news.ru/photo/ba12151a-da11-11e9-8892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Материалы дел задержанных на несанкционированных акциях протеста в Москве будут изучены правозащитным центром Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Об этом сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. По его данным, в случае необходимости задержанным участникам митингов будет оказана правовая помощь.

Правозащитному центру Всемирного русского народного собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав, — говорится в сообщении.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в деле актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 года колонии за нанесение травмы сотруднику ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, нужно дождаться результатов апелляции.