Всемирный русский народный собор выступил за канонизацию Суворова

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Памятник полководцу Александру Суворову в Москве

Всемирный русский народный собор поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о канонизации русского полководца Александра Суворова, сообщает пресс-служба РПЦ. Идея обсуждалась в ходе работы военной секции собора.

По итогам работы секции были вынесены следующие решения: <...> поддержать инициативу Святейшего Патриарха Кирилла о возобновлении процесса подготовки к возможной канонизации А. В. Суворова, — говорится в сообщении.

Наряду с этим собор поддержал еще одну инициативу предстоятеля РПЦ — о регулировании правового статуса военного духовенства. Было принято решение о подготовке соответствующих поправок в действующее законодательство для внесения их на рассмотрение Госдумы. Кроме того, по итогам сессии было решено принять концепцию кадетского образования в России.

Вопрос о канонизации Суворова обсуждался Священным синодом РПЦ в августе. Тогда было принято решение о передаче этого вопроса профильной комиссии для детального исследования имеющихся сведений о полководце, на основе которых может быть принято окончательное решение. Минобороны России поднимало тему причисления генералиссимуса к лику святых еще в прошлом году.