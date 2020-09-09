Ослепляющее великолепие: фото в честь Всемирного дня красоты

Сегодня Всемирный день красоты. День стали отмечать в 1995 году, инициатором выступил Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО. Эта организация начала работать ещё в 1946 году. С тех пор она следит за тенденциями в beuty-индустрии. Огромное число работников этой сферы продолжает пополнять свои ряды. К ним относятся не только модели и эталоны красоты, но все, кто помогает создавать впечатляющие образы. В России день красоты стали отмечать в 1999 году.
Мисс мира 1953 Дениз Перье, Франция
wikimedia.org
Мисс мира 1959 Корин Роттшефер, Нидерланды
Wikimedia
Мисс мира 1994 Айшвария Рай, Индия
Steph Lionel Fdc14/Global Look Press
Мисс мира 2000 Приянка Чопра, Индия
Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мисс мира 2007 Чжан Цзылинь, Китай
ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мисс мира 2008 Ксения Сухинова, Россия
Terry Cheung/ZUMAPRESS/Global Look Press
Мисс мира 2011 Ивиан Саркос, Венесуэла
Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мисс мира 2015 Мирея Лалагуна, Испания
Natanael Pohan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мисс мира 2017 Мануши Чхиллар, Индия
Azhar Khan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мисс мира 2018 Ванесса Понсе де Леон, Месика
Xinhua/Global Look Press
Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх, Ямайка
MissWorld/facebook.com
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен