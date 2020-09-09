16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх, Ямайка
Общество

Ослепляющее великолепие: фото в честь Всемирного дня красоты

10:26, 09 сентября 2020
Фото: MissWorld/facebook.com

Сегодня Всемирный день красоты. День стали отмечать в 1995 году, инициатором выступил Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО. Эта организация начала работать ещё в 1946 году. С тех пор она следит за тенденциями в beuty-индустрии. Огромное число работников этой сферы продолжает пополнять свои ряды. К ним относятся не только модели и эталоны красоты, но все, кто помогает создавать впечатляющие образы. В России день красоты стали отмечать в 1999 году.

Мисс мира 1953 Дениз Перье, Франция

wikimedia.org

Мисс мира 1959 Корин Роттшефер, Нидерланды

Wikimedia

Мисс мира 1994 Айшвария Рай, Индия

Steph Lionel Fdc14/Global Look Press

Мисс мира 2000 Приянка Чопра, Индия

Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мисс мира 2007 Чжан Цзылинь, Китай

ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мисс мира 2008 Ксения Сухинова, Россия

Terry Cheung/ZUMAPRESS/Global Look Press

Мисс мира 2011 Ивиан Саркос, Венесуэла

Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мисс мира 2015 Мирея Лалагуна, Испания

Natanael Pohan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мисс мира 2017 Мануши Чхиллар, Индия

Azhar Khan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мисс мира 2018 Ванесса Понсе де Леон, Месика

Xinhua/Global Look Press

Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх, Ямайка

MissWorld/facebook.com

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео