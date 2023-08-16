«Всем спасибо, не все свободны»: фигуранты дела Ростеха остались в СИЗО Суд оставил фигурантов дела Ростеха под арестом до 30 декабря

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Кирилл Суханов

Мосгорсуд оставил под арестом коммерческого директора «Осторожно, медиа» Кирилла Суханова, экс-главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева до 30 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Ранее они подали апелляцию на решение о продлении ареста, но суд отказался отпускать их из СИЗО

Всем спасибо, не все свободны, — сказал Суханов после оглашения решения.

Отмечается, что суд сократил срок ареста на 4 дня — до 30 декабря, вместо 3 января.

Ранее Тверской районный суд Москвы продлил арест редакторам Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому, Тамерлану Бигаеву и Кириллу Суханову по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. В ходе судебного заседания следователь заявил, что осталось только направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, они требовали у главы Ростеха Сергея Чемезова деньги в обмен на удаление из канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. Однако, как писал NEWS.ru, существует версия, что происходящее имело отношение к зачистке информационного поля.