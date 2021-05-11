«Всем плевать на детей»: блогер оправдал глупые шутки о стрельбе в Казани

Блогера Андрея Петрова захейтили в соцсетях за неприемлемые шутки о трагедии в Казани. Он пошутил о том, что «тоже чей-то сын и тоже немножко умер вчера после двух шотов текилы».
Бьюти-блогер отметил, что СМИ и блогеры плевать хотели на трагедию, им нужны подписчики.
После сегодняшней стрельбы у меня прибавится тысяч 30 подписчиков. Если вы думаете, что кто-то постит эти новости просто для информирования... Всем *** (плевать), им нужны тупо подписчики, — заявил Петров.
В Instagram звезды при этом
Пользователи в самых неприятных фразах начали описывать шуточки Петрова. Но были и те, кто частично согласился с ним, отметив, что он «сказал по факту, СМИ такие же продажные, а вы и дальше жрите это под призмой розовых очков».
До чего мерзкий тип, что-то сломалось в этом мире, — писали остальные.
Ранее NEWS.ru писал, что мама одного из учеников гимназии № 175 в Казани Кристина рассказала, что он остался дома во вторник, 11 мая, когда в школе началась стрельба. По её словам, другие ученики в момент нападения звонили родителям и прощались с ними. «Мам, пап до свидания, простите меня за всё плохое, живите дружно, друг с другом не ругайтесь, чтоб всё у вас было хорошо», — говорили дети своим родным.