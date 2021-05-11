«Всем плевать на детей»: блогер оправдал глупые шутки о стрельбе в Казани

https://static.news.ru/photo/0be6e5e4-b2a8-11eb-9e69-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Блогера Андрея Петрова захейтили в соцсетях за неприемлемые шутки о трагедии в Казани. Он пошутил о том, что «тоже чей-то сын и тоже немножко умер вчера после двух шотов текилы».

Бьюти-блогер отметил, что СМИ и блогеры плевать хотели на трагедию, им нужны подписчики.

После сегодняшней стрельбы у меня прибавится тысяч 30 подписчиков. Если вы думаете, что кто-то постит эти новости просто для информирования... Всем *** (плевать), им нужны тупо подписчики, — заявил Петров.

andrewpetrov1 / instagram

В Instagram звезды при этом появились только сторис о том, что он сожалеет о трагедии, «и что там ещё надо говорить в таких случаях». А позднее Петров начал издеваться над другой девушкой-блогером, которая перепутала Казань с Казахстаном.

Пользователи в самых неприятных фразах начали описывать шуточки Петрова. Но были и те, кто частично согласился с ним, отметив, что он «сказал по факту, СМИ такие же продажные, а вы и дальше жрите это под призмой розовых очков».

До чего мерзкий тип, что-то сломалось в этом мире, — писали остальные.

Ранее NEWS.ru писал, что мама одного из учеников гимназии № 175 в Казани Кристина рассказала, что он остался дома во вторник, 11 мая, когда в школе началась стрельба. По её словам, другие ученики в момент нападения звонили родителям и прощались с ними. «Мам, пап до свидания, простите меня за всё плохое, живите дружно, друг с другом не ругайтесь, чтоб всё у вас было хорошо», — говорили дети своим родным.