Все на отдых: в РЖД объяснили сбой на сайте

https://static.news.ru/photo/56a93304-a432-11eb-96aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания РЖД объяснила, чем был вызван сбой в работе её приложения и сайта. Оказалось, что произошла перегрузка ресурсов в связи с резким ростом числа запросов после объявления 10-дневных выходных, сообщает в Telegram-канале предприятия.

В РЖД подчеркнули, что сайт «упал» один раз. Сейчас его работу восстанавливают.

Единовременно произошёл резкий рост поисковых запросов и продаж билетов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания на текущий момент борется с последствиями технических неполадок. Постепенно работа сервисов восстанавливается.

Ранее в работе сайтов Кремля, РЖД и информационного агентства ТАСС произошёл крупный сбой. Какое-то время интернет-страницы выдавали ошибку 404. Некоторые же сайты и вовсе не прогружались. Интернет-пользователи считают, что сайты «упали» после решения президента РФ Владимира Путина продлить майские праздники. Выходные будут длиться с 1 по 11 мая.