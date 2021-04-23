Все на отдых: в РЖД объяснили сбой на сайте

Компания РЖД объяснила, чем был вызван сбой в работе её приложения и сайта. Оказалось, что произошла перегрузка ресурсов в связи с резким ростом числа запросов после объявления 10-дневных выходных, сообщает в Telegram-канале предприятия.
В РЖД подчеркнули, что сайт «упал» один раз. Сейчас его работу восстанавливают.
Единовременно произошёл резкий рост поисковых запросов и продаж билетов, — говорится в сообщении.
Уточняется, что компания на текущий момент борется с последствиями технических неполадок. Постепенно работа сервисов восстанавливается.
Ранее в работе сайтов Кремля, РЖД и информационного агентства ТАСС произошёл крупный сбой. Какое-то время интернет-страницы выдавали ошибку 404. Некоторые же сайты и вовсе не прогружались. Интернет-пользователи считают, что сайты «упали» после решения президента РФ Владимира Путина продлить майские праздники. Выходные будут длиться с 1 по 11 мая.