«Всем добро пожаловать»: Валуев о приглашении украинцев на Игры дружбы Депутат ГД Валуев: в приглашении Минспорта РФ украинских спортсменов нет никакой подоплеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по туризму Николай Валуев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова министра спорта Олега Матыцина о намерении пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы-2024. По его словам, Россия никогда не отказывались от связей со спортсменами и другими лицами Украины, поэтому это заявление ни у кого не должно вызывать удивления.

В приглашении Минспорта РФ украинских спортсменов для участия во Всемирных играх нет никакой подоплеки. Мы придерживаемся принципа «спорт вне политики», другие могут его не соблюдать, но России этому не стоит уподобляться, - заявил депутат.

Также Валуев отметил, что украинский спортсменов и раньше приглашали принять участие в различных соревнованиях и матчах. Принцип Игр дружбы, о которых Россия заявила в рамках БРИКС и других организаций, – «всем добро пожаловать», добавил парламентарий.

Ранее 27 июля Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил «Матч ТВ», что украинские спортсмены будут приглашены на Всемирные игры дружбы, им будет обеспечена полная безопасность и равные соревновательные права. Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

До этого глава спортивного ведомства Олег Матыцин заявил, что выступать на Олимпийских играх 2024 российские атлеты намерены только под одним флагом — бело-сине-красным триколором. Он добавил, что Олимпиада - одно из главных международных событий, поэтому Россия по-прежнему надеется, что ее спортсмены получат возможность принять участие в соревнованиях.