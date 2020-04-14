Всех водителей, въезжающих в столицу, будут проверять с 15 апреля

https://static.news.ru/photo/c18bd928-7e28-11ea-9a99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 15 апреля все водители будут подвергаться проверкам на въездах в Москву в связи с введением мер против распространения коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По его данным, сотрудники Госавтоинспекции будут проверять наличие пропусков.

С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропусков у всех водителей автомобилей, въезжающих в город, — передаёт агентство слова собеседника.

В мэрии Москвы сообщили, что на данный момент жители столицы смогли оформить уже более 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на электронную систему по выдаче спецпропусков в столице совершаются DDoS-атаки.