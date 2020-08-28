Всех работников сферы образования в Москве проверили на COVID-19

https://static.news.ru/photo/45dbf842-eb6c-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый работник сферы образования в Москве прошёл тестирование на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что всех работников сферы образования проверили до начала учебного года. Тестирование прошли более 180 тысяч человек.

У 5,5 тыс. сотрудников, то есть у 3%, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах, — передаёт сообщение Раковой официальный сайт мэра и правительства города.

Заммэра также заметила, что у 24,1 тысячи работников образовательной сферы (13,3% от всех сотрудников) были выявлены антитела к COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 685 пациентам. Общее число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 262 418.

Основная доля заболевших (46,1%) приходится на возрастную категорию от 18 до 45 лет, чуть менее четверти новых инфицированных были в возрасте от 46 до 65 лет. Около пятой части заболевших — люди пенсионного возраста и 9,8% — дети.