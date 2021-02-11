Всех нуждающихся в жилье россиян внесут в единый реестр

https://static.news.ru/photo/0dcb4b96-6d09-11eb-8239-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой намерен создать единый федеральный реестр нуждающихся в жилье, которым государство должно оказать помощь.

По данным пресс-службы министерства, планируется, что система позволит оптимально планировать расходы бюджета для каждого льготника. В настоящее время соответствующий проект находится на согласовании в правительстве.

Сейчас ведомству приходят отчёты из регионов о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условия россиян. При этом средства на данную работу выделяются не адресно конкретному нуждающемуся, а по общей заявке регионе. Учёт ведут разные структуры в муниципалитетах и районах, поэтому получить общую цифру и персонализировать всех, кому необходима помощь, очень сложно.

Как отмечают эксперты, в очереди на улучшение жилищных условий находится около 4 млн граждан, из которых свыше 750 тысяч — по федеральным программам. В среднем люди ждут квартиры по 20 лет. Для того, чтобы выдать жильё всем нуждающимся, нужно потратить примерно 9 трлн рублей, передают «Известия».

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