Один человек мог стать причиной 90% заражений «дельта»-штаммом в России

Всего один человек мог стать причиной 90% случаев заражения «дельта»-штаммом COVID-19 в России. Почти во всех случаях заражения вирусом, произошедших в РФ весной или летом, они были связаны с вариантом вируса AY.122, сообщил на своей странице в Facebook биолог Георгий Базыкин.

Почему распространился именно AY.122? У нас нет оснований считать, что он чем-то отличается от другой «дельты» по своим свойствам. По-видимому, дело в эффекте основателя, — написал биолог на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что в Россию завозились и другие варианты вируса, однако такого распространения они не получили. Базыкин считает, что это может быть связано с «эффектом основателя», то есть данный AY.122 просто смог раньше других занять свободную нишу.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что стало минимумом с 14 октября. За это же время зафиксировано 1184 летальных исхода, полностью выздоровели 28 070 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID.

В общей сложности, по информации штаба, с начала пандемии в стране заразились 9 833 749 человек, выздоровели 8 530 476 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 282 462 человека. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 7 ноября, когда в стране зарегистрировали 1179 смертей из-за новой болезни.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3134 против 3301 днём ранее. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 966 374 случая заражения. Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 91 против 92 днём ранее, до 34 759 случаев.