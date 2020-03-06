https://static.news.ru/photo/1363db66-5f65-11ea-9b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: silviarita /pixabay.com

Аналитики выяснили, какие жизненные приоритеты ставят российские женщины. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Семью, детей, заботу о близких и домашний уют, как приоритет жизни выбрали 45% опрошенных женщин. Карьеру предпочли 24% опрошенных. По 8% распределились мнения у любительниц здорового образа жизни и тех женщин, которые считают приоритетом общение с друзьями. Лишь 5% женщин отметили наиболее важным в жизни образование и личный рост.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 1,5 тысяч совершеннолетних женщин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские женщины больше довольны своей работой, чем мужчины. Единственное, что не устраивает россиянок — это маленький уровень зарплаты.