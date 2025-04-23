С этим рецептом вы легко приготовите 20 и больше мягких, пышных пирожков с любой начинкой — сладкой или сытной. Главный секрет — простое тесто всего из двух стаканов молока. Можно жарить и запекать!
Ингредиенты:
- 2 стакана молока;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сухих дрожжей;
- 4–5 стаканов муки;
- 2 ст. л. растительного масла;
- начинка (капуста, картошка, яблоки — на выбор).
Приготовление:
- Подогрейте молоко, добавьте сахар, соль и дрожжи, оставьте на 10 минут до пены.
- Всыпайте муку порциями, вымесите мягкое тесто. В конце влейте масло.
- Накройте полотенцем и дайте подойти 30–40 минут.
- Раскатайте тесто, нарежьте на 20 кусочков, сформируйте пирожки с начинкой.
- Жарьте на сковороде или запекайте в духовке до румяности.
Подавай горячими — тают во рту!
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