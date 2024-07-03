Всего 100 мл на ведро воды — и морковь рванет: плоды красивые и крупные

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Выращивание моркови в огороде может стать настоящим испытанием даже для опытных дачников. Однако некоторые приемы помогут не только вырастить красивые и крупные плоды, но и увеличить урожайность овоща.

Эта простая подкормка станет настоящим спасением. Возьмите измельченную крапиву, 10 граммов сухих дрожжей и две столовые ложки сахара. Крапиву измельчите и засыпьте в 10-литровое ведро, залейте пять литров воды. Разведите дрожжи в литре воды с сахаром, подождите два часа и добавьте к крапиве. Ведро накройте крышкой и оставьте на два дня.

100 мл полученного настоя разведите с 10 литрами воды, полейте грядку в вечернее время. Подкормку проводите три раза за сезон — примерно с равными промежутками по времени.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что огурцы, капуста и сельдерей относятся к дачным культурам, которые нужно поливать чаще остальных. По словам депутата Госдумы, их переувлажнение в то же время нежелательно из-за опасности спровоцировать загнивание корней.

До этого он рассказал, что в период подвязывания помидоров не стоит слишком туго перетягивать растения. По его словам, дачники могут использовать стойки, кольца и сетки для помощи пасленовым.