«Всегда верен присяге». Последнее слово генерала Попова: полный текст

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Иван Попов (справа)

22 апреля прошло заседание Тамбовского военного суда по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, на котором подсудимый зачитал последнее слово. Что Попов сказал суду, о чем он рассказал в письме президенту России Владимиру Путину, когда объявят приговор?

Что сказал генерал Попов суду? Полный текст

Попов во время обращения к суду попросил о справедливом решении по его делу. Процесс по делу о мошенничестве и служебном подлоге идет в Тамбовском гарнизонном военном суде. Попов не признает вину, однако согласен с ошибками в своей работе. Генерал попросил вынести мудрое и беспристрастное решение.

В последнем слове Попов отметил, что, может, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Он также вновь заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу, дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время, приводит NEWS.ru слова источника, участвовавшего в заседании.

После оглашения последнего слова суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о приговоре. Дело генерал-майора Ивана Попова рассматривалось около полугода в закрытом режиме. Окончательный вердикт должны вынести 24 апреля в 12:00 по московскому времени.

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На момент выхода публикации полного текста выступления Попова в открытом доступе нет.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

О чем Попов попросил Путина в письме

20 марта Попов (позывной — Спартак) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть его в ряды ВС РФ.

«Сейчас я попал в сложную жизненную ситуацию и перестал понимать, что происходит вокруг меня. Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ», — написал Попов.

По словам генерала, с юношеских лет он честно и достойно служил в российской армии, выполняя все приказы и задачи, которые перед ним ставились. Попов признался, что нравственным ориентиром и образцом для подражания для него всегда был Путин.

«Долгие годы своей жизни я был верным солдатом России и Вашим воином, наконечником Вашего копья, разящего врагов Отчизны! Армия — дело всей моей жизни! Прошу Вас как моего самого главного командира разобраться в данной ситуации и поставить меня в строй», — отметил Попов.

Военный заявил, что желает участвовать в боевых действиях.

«Я хочу и дальше в соответствии с данной мною присягой продолжить громить врага», — указал Попов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Иван Попов

21 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о письме Попова.

«Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — подчеркнул Песков.

В чем обвиняют генерала Попова

Попова задержали в мае 2024 года: его обвинили в причастности к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкций, которые военно-гражданская администрация Запорожской области закупила и передала в качестве гумпомощи для создания линии обороны.

Несколько месяцев генерал провел под стражей, но был отпущен под домашний арест. В марте 2025 года суд снова отправил его в СИЗО — его обвинили в нарушениях условий домашнего ареста.

Уголовное преследование Попова вызвало острую реакцию в соцсетях, многие не поверили, что боевой генерал может быть причастен к мошенничеству. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал «бредом» обвинения против генерала, военкор Александр Сладков признался, что «такого никто не ожидал».

Попов командовал 58-й армией во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Ключевыми населенными пунктами в ходе отражения ударов украинской армии стали населенные пункты Работино и Вербовое. В итоге противник был разбит, получив колоссальные потери в живой силе и технике.

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