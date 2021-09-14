«Всегда есть за что покритиковать»: Путин признал недоработки властей

Президент России Владимир Путин признал, что критика, в том числе в его отношении, всегда может иметь место. Такое заявление он сделал в ответ на слова жителя Тульской области, выступившего с благодарностью в адрес руководителя региона Алексея Дюмина, передаёт ТАСС.

В ходе телемоста с тульским губернатором и представителями общественности один из участников поблагодарил Дюмина и Путина за улучшение помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в регионе.

Должен вам вот сказать: всегда нас есть за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича — там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает, — заявил в ответ глава государства.

Путин отметил, что по этому направлению губернатор приложил большие усилия, чтобы сдвинуть ситуацию с той мёртвой точки, где она находилась в предыдущие годы.

Ранее президент оценил действия правительства в острую фазу пандемии. По его словам, кабмин показал себя в целом с положительной стороны, пусть даже какие-то вещи можно было делать лучше.