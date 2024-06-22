Всегда делаю это и получаю 20 кг огурцов с куста: вот в чем секрет

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Огурцы выращивают в каждом огороде. Часто дачники говорят, что прищипывание огурцов не нужно, так как это лишняя трата времени, а хороший урожай будет и без этого. Однако не все помнят, что при неконтролируемом росте огурцов на кустах появляется много пустоцветов.

Прищипывание огурцов необходимо, чтобы на растении появлялись женские цветки, а также для хорошего плодоношения и отсутствия горечи у плодов. Если огурцы растут в теплице, то для начала их нужно подвязать, а после появления первых трех завязей нужно их удалить. У боковых ростков следует удалить точку роста после того, как на ней появятся три-четыре зеленца.

На открытом грунте тоже нужно прищипывать огурцы. Во-первых, их не нужно высаживать слишком близко друг к другу. Перед прищипыванием рядом с кустами нужно установить шпалеры. С нижней части растения удалить соцветия, усики и боковые отростки. Рассаду нужно повязывать только спустя две недели после пересадки в открытый грунт.

При этом вы можете сами формировать плетение:для этого обрежьте верхушку выше шестого листа. Оставляйте у растения не более трех ростков и не удаляйте здоровые листья, ведь в них все основные питательные вещества, передает Telegram-канал «Моя дача». По словам опытных дачников, такой метод приносит им до 20 кг огурцов с куста.

Ранее сообщалось, что в период завязывания плодов растения в огороде нужно подкармливать, чтобы они активно росли, развивались и давали урожай. Кроме того, правильная подкормка защитит растения от фитоболезней. В этом поможет универсальное удобрение.