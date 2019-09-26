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Отопление во всех многоквартирных домах Подмосковья будет включено ранее установленного срока — до 30 сентября. Об этом заявил вице-губернатор области Дмитрий Пестов.

По словам чиновника, в ходе подготовки к зиме в регионе отремонтировали свыше 10 тысяч километров теплосетей и 2,5 тысячи котельных. В настоящее время тепло подаётся в 98,5% социальных объектов и в 90% жилых домов.

Пестов отметил, что в 2018 году процесс подачи тепла занял 10 дней при нормативе подачи в 14 дней. В 2019-м коммунальщики намерены уложиться в семь-восемь дней, сообщает телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что заммэра Москвы Пётр Бирюков отчитался о подаче тепла во все жилые дома столицы. Он отметил, что отсутствие отопления является следствием недобросовестной работы управляющих компаний, и попросил москвичей сообщать о таких случаях.