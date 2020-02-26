https://static.news.ru/photo/76d97f80-58a2-11ea-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В России всех заболевших пневмонией обяжут пройти тест на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, в общей сложности на COVID-19 в России каждую неделю будут обследоваться около 12 тысяч пациентов с пневмонией. Это требование распространяется на все города. Попова также отметила, что исследования на новый коронавирус также «будут добавлены в систему мониторинга за гриппом».

Как писал NEWS.ru, к 26 февраля вирусом COVID-19 заразились более 81 тысячи человек, из которых 78 тысяч — в Китае. Инфекция поразила сотни человек в Южной Корее, Японии и Италии, в России зафиксировано лишь два случая заражения. Жертвами коронавируса стали около 2,8 тысячи заболевших, более 30 тысяч выздоровели.

В ВОЗ заявили, что эффективных лекарств для лечения коронавируса нет. Специалистам потребуется около полутора лет, чтобы создать вакцину от коронавируса.