В России всех заболевших пневмонией обяжут пройти тест на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главы ведомства, в общей сложности на COVID-19 в России каждую неделю будут обследоваться около 12 тысяч пациентов с пневмонией. Это требование распространяется на все города. Попова также отметила, что исследования на новый коронавирус также «будут добавлены в систему мониторинга за гриппом».
Как писал NEWS.ru, к 26 февраля вирусом COVID-19 заразились более 81 тысячи человек, из которых 78 тысяч — в Китае. Инфекция поразила сотни человек в Южной Корее, Японии и Италии, в России зафиксировано лишь два случая заражения. Жертвами коронавируса стали около 2,8 тысячи заболевших, более 30 тысяч выздоровели.
В ВОЗ заявили, что эффективных лекарств для лечения коронавируса нет. Специалистам потребуется около полутора лет, чтобы создать вакцину от коронавируса.
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