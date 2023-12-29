Всех выпускников российских вузов хотят обучить ИИ к 2030 году Вице-премьер Чернышенко: вузы введут экзамен по ИИ для выпускников к 2030 году

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К 2030 году все выпускники российских вузов будут знакомы с искусственным интеллектом (ИИ) и сдадут экзамен по этой теме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости. По его словам, для этого разрабатываются новые образовательные программы по ИИ.

85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач, более 500 компаний с госучастием внедрят ИИ в свою деятельность в рамках стратегий цифровой трансформации, — заявил он.

Чернышенко отметил, что ведущие вузы страны уже разработали более 100 программ высшего образования по направлению ИИ. В их числе 19 программ бакалавриата и 85 — магистратуры. До конца 2024 года подготовят более 15 тысяч специалистов по программам высшего образования, около 5,5 тысячи получат дополнительное образование в области искусственного интеллекта.

Зампред правительства добавил, что обновленная национальная стратегия по ИИ предполагает получение специальных знаний по данному направлению в различных сферах, в том числе в медицине, образовании, сельском хозяйстве, промышленности и других. К 2030 году планируется обучить более 300 тысяч специалистов в этих областях.

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