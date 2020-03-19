https://static.news.ru/photo/93520cb2-69ce-11ea-b1df-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова постановила, что все прибывшие из-за границы в Россию граждане должны будут сообщать о своём возвращении на горячую линию.

Они должны информировать ведомство о датах и месте пребывания за рубежом, контактную информацию, а также сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно находиться на карантине с друзьями или членами семьи. В ведомстве считают, что нужно быть в разных комнатах и носить маски. Двухнедельный карантин необходим тем, кто отдыхал в странах с неблагоприятной обстановкой в связи с распространением коронавируса.

В период карантина нельзя покидать дом, нужно избегать нахождения с другими людьми и тщательно и часто мыть руки.

В настоящий момент в мире коронавирусом заразились 219 583 человека, из них умерли — 8928 человек, а вылечились — 84 801. В России зафиксированы 147 случаев заболевания, вылечились шесть человек, один человек умер.