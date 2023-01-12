«Все-таки он бес»: режиссер разоблачил «жутковатую особенность» Чебурашки Режиссер Подивилов назвал Чебурашку и Карлсона бесами

Фото: «Централ Партнершип» «Чебурашка»

Кадр из фильма

В фильме «Чебурашка» герой советских мультфильмов показан как бес — и так к нему и нужно относиться, считает режиссер анимационного кино Станислав Подивилов. В беседе с «Царьградом» он признался, что ему, как православному человеку, очень трудно восторгаться новым фильмом, который собрал в прокате почти 3 млрд рублей. По словам режиссера, Чебурашка «все-таки бес», и нужно признавать эту «жутковатую особенность». Советские аниматоры создали обаятельный образ и для Карлсона — такого же беса, указал Подивилов.

Как православному человеку, мне очень трудно восторженно говорить об этом фильме, так как сам Чебурашка всё-таки бес. Эту жутковатую особенность нужно признавать и относиться очень серьезно. <...> И он ведет себя соответственно. Да, там был один ключевой момент, где он проявил себя хорошо. Но в целом он показан именно как бес. Так к нему и нужно относиться, — заявил режиссер.

Подивилов обратил внимание, что многим людям Чебурашка в новом фильме показался страшноватым и не таким обаятельным, как его оригинальный образ из мультфильма. Режиссер объяснил, что такая романтизация отрицательных героев началась как раз в советское время. Так, в СССР всем полюбился и Карлсон, чему очень удивлялись на его родине в Швеции, где его считают «самым страшным троллем».

И он вел себя точно так же, как бес: шумел, пакостил. Но очень веселый. А у нас из него сделали обаятельного персонажа. Но все работает на уровне архетипа: человек всё равно подсознательно считывает, что что-то не то, — объяснил режиссер.

Ранее СМИ сообщали, что на Украине появились плакаты с изображением Чебурашки и надписью «оккупант». Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что это проблема родителей, которым нужно объяснять детям на Украине, кто такой Чебурашка.