Все смешал — и в духовку! Ароматные ежики с рисом в томатной подливе!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовим ежики с рисом в томатной подливке — просто и вкусно! Нет времени на долгое стояние у плиты? Эти сочные ёжики из фарша с рисом в ароматной томатной подливе готовятся легко, а получаются невероятно вкусными! Просто смешайте фарш с рисом, сформируйте шарики — и через 40 минут у вас на столе будет сытное и аппетитное блюдо, которое понравится всей семье.

Возьмите 500 г мясного фарша, 100 г риса, 1 луковицу, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Рис предварительно отварите до полуготовности. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте рис, яйцо, соль и перец. Сформируйте небольшие шарики.

Для подливы обжарьте 1 морковь и 1 луковицу, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды или бульона, соль, перец и лавровый лист. Доведите до кипения, опустите ёжики и тушите под крышкой 30–40 минут на медленном огне.

Подавайте горячими, посыпав зеленью. Эти ёжики хороши с картофельным пюре или свежим хлебом!

Ранее сообщалось, как приготовить лодочки из перца с курицей и булгуром.