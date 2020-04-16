Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус

https://static.news.ru/photo/0bf43a48-7ff8-11ea-8d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всем пациентам с ОРВИ столичные врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус». Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Одной из причин такого решения называют то, что отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ сложно. Кроме того, распространение COVID-19 в столице продолжается, фиксируется рост заболевших, передаёт оперштаб.

По предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирус, — сообщила она.

Она добавила, что таким больным будут выдаваться постановления об обязательной изоляции на 14 дней. Более того, такое же постановление будет выдаваться и их родственникам, для того чтобы они находились в изоляции.

Кроме того, во время лечения пациентов с подозрением на COVID-19 в домашних условиях они будут помещаться под динамическое наблюдение, которое предполагает ежедневный контроль за состоянием здоровья через телефонные обзвоны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в России уже не развивается по оптимистической траектории. Об этом заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По её словам, число заражённых росло с 1000 до 10 тысяч человек в США за 6 дней, а в России — за 12 дней. Проблема в том, что дистанцию от 10-тысячного до 100-тысячного пациента пять стран прошли в среднем за 15–18 дней, и это страшно, считает Попович.