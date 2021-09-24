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Все саратовские школы перевели на удалёнку из-за коронавируса

20:43, 24 сентября 2021
Все саратовские школы перевели на удалёнку из-за коронавируса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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С 27 сентября все школы Саратова переведут уроки в онлайн-формат из-за распространения коронавируса. Такое решение было принято по предложению заместителя главного государственного санитарного врача в регионе. Об этом говорится в Telegram-канале местной мэрии.

В региональной столице были превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ среди детей. Кроме того, в городе зафиксировали высокую заболеваемость COVID-19.

Удалёнка будет действовать до 11 октября.

Также с 27 сентября во всей области закроются фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах, пишет РИА Новости.

В Саратовской области за всё время пандемии коронавируса зафиксировали 86 967 случаев заражения, при этом за минувшие сутки появилось 289 заболевших — это рекорд для региона.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что переводить российские вузы на дистанционную работу не планируется. По его словам, все учебные заведения начали работу успешно, в очном режиме. Вспышки коронавируса нет, за показателями заболеваемости в университетской среде следят каждый день.

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