«Все рассчитано»: космонавт о падении ступеней «Союза» под Хабаровском Космонавт Борисенко: место падения ступеней «Союза» заранее высчитывается

Фото: Роскосмос

Фрагменты ракеты «Союз», стартовавшей с Восточного

Район падения ступеней ракеты-носителя «Союз» заранее рассчитывается, рассказал NEWS.ru космонавт, Герой России Андрей Борисенко. Таким образом он прокомментировал сообщение главы Хабаровского края Михаила Дегтярева о найденных в 28 км от поселка Шахтинский фрагментах.

Район падения ступеней «Союза» теоретически рассчитывается с достаточно небольшим отклонением во избежание неприятностей при выведении ракетой-носителем полезной нагрузки на орбиту. Как правило, они падают в зоны отчуждения, это штатная процедура. Их выбирают так, чтобы не было населенных пунктов вообще либо крайне малонаселенную территорию, где люди живут непостоянно, эпизодически, — отметил Борисенко.

Космонавт добавил, что обломки не радиоактивны, так как источников излучения на борту ракет-носителей нет, однако существует вероятность локального загрязнения остатками ракетного топлива.

Речь может идти об использовании в разных типах ракет ядовитых компонентов топлива — касается старых ракет-носителей. Возможны локальные загрязнения остатками ракетного топлива. Это тоже учитывается при определении зон падения частей ракеты-носителя. В этом случае проводятся по рекультивации этой зоны для устранения последствий. Упавшие ступени ракет-носителей утилизируются, — подытожил Борисенко.

В своем Telegram-канале Дегтярев сообщил, что принял доклад главы Верхнебуреинского района, где предполагалось падение частей первой ступени ракеты, запущенной 11 августа с космодрома «Восточный».

Ранее российская ракета «Союз 2.1б» стартовала с космодрома Восточный со станцией «Луна-25». Разгонный блок «Фрегат» должен отсоединиться от третьей ступени ракеты через девять минут после старта. В пути станция будет находиться почти пять суток. Предполагается, что посадка на Южном полюсе Луны состоится 21 августа.