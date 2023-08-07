Юрист о решении ВС: делать УЗИ без назначения врача нельзя было и ранее Юрист Юсуфов заявил, что делать УЗИ без назначения врача давно запрещено законом

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Проводить УЗИ без назначения врача нельзя по закону, заявил NEWS.ru генеральный директор международной юридической компании «Yusufov Group» Асад Юсуфов. Так он прокомментировал решение Верховного суда по иску россиянки, которая посчитала обязательное получение предварительного направления от специалиста на УЗИ ограничением ее прав. По словам юриста, решение Верховного суда основано на 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» и он не изменился, просто суд подтвердил законность уже действующей нормы.

Из закона следует, что терапевт обязательно должен осмотреть пациента до диагностики и понять, какие у него могут быть болезни, к каким врачам его направить, — заявил Асад Юсуфов.

Это правило, по словам эксперта, должно работать как в государственных, так и в частных медучреждениях. Однако в последних порой законом пренебрегают и проводят пациентам УЗИ без предварительной консультации терапевта. Асад Юсуфов отметил, что в таком случае пострадать может не только пациент, но и сама клиника.

Человек, который сделал в частной клинике только УЗИ, может неверно трактовать заключение, придумать себе какой-то диагноз и даже лечение, следовательно, нанести вред здоровью. А потом он возьмет и подаст на клинику иск, — объясняет Юсуфов.

Когда дело будут рассматривать, обязательно возникнет вопрос, почему пациенту сделали УЗИ без посещения терапевта, говорит юрист. В таком случае объяснение «потому что клиент так захотел» не поможет, это может грозить врачам уголовным преследованием, предупредил Юсуфов.

Ранее женщина обратилась в суд с иском: она посчитала, что необходимость получить у врача направление на УЗИ ограничивает ее права. Кроме того, россиянка заявила о том, что требование указывать место проведения медицинской процедуры ограничивает конкуренцию в этой сфере услуг. В результате Верховный суд постановил, что доводы женщины несостоятельны, так как именно врач обязан организовать обследование и лечение пациента.