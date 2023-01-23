Мать Костомарова рассказала о состоянии фигуриста Мать фигуриста Костомарова сообщила, что его состояние осталось неизменным

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров до сих пор находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщила «360» мать спортсмена. По словам Валентины Костомаровой, состояние фигуриста остается неизменным, «все по-прежнему». Она также добавила, что переживает за сына, как и остальные его близкие.

Я переживаю. Переживают все, — сказала Костомарова.

Роман Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое. Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у спортсмена начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию. Сообщалось, что с момента перевода Костомарова в Коммунарку он не приходил в сознание. Врачи отметили, что у фигуриста очень большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики борются с прогрессирующим сепсисом.

Валентина Костомарова ранее рассказала, что всю информацию о сыне узнает от его супруги. Она прокомментировала слухи о возможном отключении спортсмена от аппарата ЭКМО, отметив, что врачам виднее. Она также выразила уверенность, что специалисты примут верное решение.