Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву

Все рейсы, ранее перенаправленные из-за тумана в Москве в Нижний Новгород, вылетели в столицу. Аэропорты московского узла принимают и выпускают самолёты без погодных ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.

Сообщается, что аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме, в Москву вылетели 33 воздушных судна, прибывших туда накануне в связи с сильным туманом. Кроме того, организована доставка части пассажиров в Москву наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что 2 ноября в аэропорт Нижнего Новгорода прибыло 46 бортов, включая регулярные рейсы, из них 35 — московские. Глава региона Глеб Никитин пообещал, что для всех пассажиров, ожидающих вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуют размещение в гостиницах города.

2 ноября из-за сильного тумана в Московском регионе в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны или отменены более 200 рейсов. Летевшие в столицу борты были перенаправлены на запасные аэродромы.