«Все отпрыгнули»: архитектор о международном сотрудничестве на фоне СВО Главный архитектор Москвы Кузнецов: китайские специалисты не рвутся в работать в России

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Интерес к участию в российских проектах со стороны зарубежных архитекторов снизился на фоне проведения спецоперации на Украине, рассказал НСН градостроитель и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он уточнил, что это связано с возросшими имиджевыми и репутационными рисками, связанными с работой в России. Эксперт добавил, что китайские и индийские архитекторы также «не рвутся» работать в стране.

Ясно, что с имиджевыми издержками тема почета спроектировать что-то в Москве или России в мире, снизилась. Это касается всех архитекторов, мы это видим по конкурсам, когда раньше был наплыв международных участников, то сейчас заявок от них практически нет <...> Архитекторы тонко реагируют на репутационные риски в профессии. То, что все отпрыгнули, как от огня — это определённый сигнал для нас., — заявил Кузнецов.

Архитектор рассказал, что раньше Москва была очень привлекательна для зарубежных специалистов. По его словам, работать рядом с такими проектами, как парк «Зарядье» или «Лужники», было очень почетно. Однако архитекторы получают большую часть своего гонорара в виде репутации и славы, поэтому имиджевые издержки играют для них большую роль, пояснил эксперт.

Архитектор Константин Лагутин ранее призвал воздержаться от переноса мокрых зон из одной части квартиры в другую. Он также отметил, что ни в коем случае нельзя сносить несущие стены, так как они отвечают за безопасность. Еще одна идея, от которой стоит отказаться, — расширение комнаты за счет балкона, добавил эксперт.