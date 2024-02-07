«Все отбить нереально»: Надеждин о забракованных подписях Надеждин сообщил о работе его команды над защитой не принятых ЦИК подписей

Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его команда работает над защитой подписей, которые не принял ЦИК. При этом он признал, что защитить все подписи будет невозможно. Отказ в регистрации на выборы он пообещал обжаловать в Верховном суде.

Работаем. Вечером станет понятнее. Но все отбить нереально за такое время, — приводит агентство слова Надеждина.

5 февраля представитель избирательного штаба политика Игорь Артемьев сообщил, что ЦИК забраковал 15,348% подписей в поддержку кандидатуры Надеждина, представленных комиссии. При этом основанием для отказа в регистрации может стать выявление 5% недостоверных подписей.

Ранее RT опубликовал видео, на котором Надеждин в беседе с работниками своего штаба признал наличие брака в подписях. Так, где-то не сходились паспортные данные, некоторые подписи были похожи, а в каких-то листах сборщики, предположительно, могли собственноручно заполнять данные.

6 февраля Надеждин попросил председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову перенести дату заседания по рассмотрению вопроса о регистрации его кандидатуры на три дня, с 7 на 10 февраля. Политик объяснил, что его подопечные не успевают проверить все подписные листы, в которых нашли брак.

После просьбы политика ЦИК перенес заседание с 7 на 8 февраля. Помимо Надеждина, в Центризбиркоме также будет рассмотрен вопрос о регистрации кандидатом на президентских выборах Сергея Малинковича, который выдвигается от партии «Коммунисты России».