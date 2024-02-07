Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его команда работает над защитой подписей, которые не принял ЦИК. При этом он признал, что защитить все подписи будет невозможно. Отказ в регистрации на выборы он пообещал обжаловать в Верховном суде.
Работаем. Вечером станет понятнее. Но все отбить нереально за такое время, — приводит агентство слова Надеждина.
5 февраля представитель избирательного штаба политика Игорь Артемьев сообщил, что ЦИК забраковал 15,348% подписей в поддержку кандидатуры Надеждина, представленных комиссии. При этом основанием для отказа в регистрации может стать выявление 5% недостоверных подписей.
Ранее RT опубликовал видео, на котором Надеждин в беседе с работниками своего штаба признал наличие брака в подписях. Так, где-то не сходились паспортные данные, некоторые подписи были похожи, а в каких-то листах сборщики, предположительно, могли собственноручно заполнять данные.
6 февраля Надеждин попросил председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову перенести дату заседания по рассмотрению вопроса о регистрации его кандидатуры на три дня, с 7 на 10 февраля. Политик объяснил, что его подопечные не успевают проверить все подписные листы, в которых нашли брак.
После просьбы политика ЦИК перенес заседание с 7 на 8 февраля. Помимо Надеждина, в Центризбиркоме также будет рассмотрен вопрос о регистрации кандидатом на президентских выборах Сергея Малинковича, который выдвигается от партии «Коммунисты России».