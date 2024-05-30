«Каждый — мобилизованный на фронте»: Дугин о ситуации вокруг СВО Дугин: каждый россиянин сейчас — это мобилизованный на линии фронта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Дугин

Российское общество должно приучить себя к мысли о том, что оно по сути мобилизовано, заявил на Форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?» в пресс-центре «Россия Сегодня» философ Александр Дугин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, об этом же недавно говорил и президент РФ Владимир Путин.

Все общество должно воевать, по сути дела, каждый на своем месте. Кто не воюет, тот предатель. <...> О чем, кстати, тоже наш президент говорил пару дней назад, или вчера даже, он сказал, что мы должны жить в России, как будто мы на фронте. Каждый чиновник, каждый журналист, каждый отдыхающий, каждый пенсионер, это человек, мобилизованный на фронте, — подчеркнул Дугин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все представители российской власти вместе со своими командами должны работать так же напряженно, как и военнослужащие Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По его словам, нужно понимать, в какой момент истории страны приходится действовать. Также он подчеркнул, что, несмотря на те испытания, с которыми сталкивается РФ, у страны есть все ресурсы для их преодоления.