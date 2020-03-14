https://static.news.ru/photo/8692c722-65f1-11ea-a6f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Республики Ингушетия приняли решение перенести на май все массовые мероприятия, которые ранее планировалось провести в марте. На эту меру в регионе пошли для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия, запланированные в республике на ближайший месяц, перенесены на срок до 1 мая, — гласит сообщение пресс-службы главы республики Махмута-Али Калиматова.

Кабмин Ингушетии также разослал поручения ответственным ведомствам позаботиться о дезинфекции мест скоплений граждан. В республике действует оперативный штаб, следящий за ситуацией с COVID-2019. Решение об ограничении массовых мероприятий было принято после консультаций с региональным и федеральным оперштабами.

В медицинских учреждениях РФ находятся 47 больных c диагнозом COVID-2019. Шесть человек уже выздоровели.

Как сообщал NEWS.ru, 14 марта Росавиация уведомила авиакомпании РФ о временных ограничениях пассажирского сообщения с Евросоюзом, Норвегией и Швейцарией в связи с распространением коронавируса.