https://static.news.ru/photo/b463aaf6-66cb-11ea-b1aa-fa163e074e61_660.jpg Бату Хасиков (справа) Фото: Бату Хасиков/vk.com

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжение об отмене массовых мероприятий, чтобы обезопасить людей от вероятного распространения коронавируса COVID-19. Особый режим будет действовать до 14 апреля.

По словам главы региона, под запрет попадают любые мероприятия с численностью участников от ста человек. Это касается культурно-просветительских, развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий.

На повестке дня — здоровье людей. И здесь не может быть чрезмерной бдительности, — написал Хасиков в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее NEWS.ru сообщал, что две россиянки, которые вернулись в Калмыкию из Италии и Южной Кореи, были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Результаты предварительного анализа оказались положительными, а повторного — отрицательными. Диагноз будет определён по итогам третьего, контрольного исследования.