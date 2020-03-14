Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжение об отмене массовых мероприятий, чтобы обезопасить людей от вероятного распространения коронавируса COVID-19. Особый режим будет действовать до 14 апреля.
По словам главы региона, под запрет попадают любые мероприятия с численностью участников от ста человек. Это касается культурно-просветительских, развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий.
На повестке дня — здоровье людей. И здесь не может быть чрезмерной бдительности, — написал Хасиков в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее NEWS.ru сообщал, что две россиянки, которые вернулись в Калмыкию из Италии и Южной Кореи, были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Результаты предварительного анализа оказались положительными, а повторного — отрицательными. Диагноз будет определён по итогам третьего, контрольного исследования.